Venezolano en Colombia sufre infarto al descubrir que su Rappi es el Koki

En la mañana de este miércoles, Joel Tovar, un joven emigrante venezolano residenciado en Colombia, sufrió un doble infarto luego de recibir un pedido que había hecho por la aplicación Rappi; el primero cuando notó que su empanada de queso no venía acompañada con salsa de ajo, y el segundo al descubrir que su repartidor era Carlos Luis Revette, mejor conocido como el Koki, delincuente que logró escabullirse de las alcabalas venezolanas hasta llegar a Cúcuta gracias a que los policías estaban muy ocupados jugando Candy Crush.

Tovar, quien ya se encuentra estable en la clínica CMSPV (Centro Médico Solo Para Venecos) creado por la alcaldesa de Bogotá, compartió unas palabras con nosotros sobre el desafortunado encuentro, que terminó poniendo su vida en peligro: “Descubrí que el tipo del Rappi era el Koki cuando se quitó el casco que decía ‘100% Cota 905’ y vi su cara y su cadena de oro que más bien parece una cable de fibra óptica de lo gruesa que es. Me chorreé, de pana. ¡Madre de susto! ¡Nunca me había sentido tan cerca de la muerte, ni siquiera cuando caí en un hueco en la autopista Francisco Fajardo! Ojalá lo encuentren y lo encierren, no solo por delincuente, sino también porque se le olvidó que mi pedido venía con salsa de ajo y una malta, eso sí que es imperdonable”, finalizó Tovar, mientras le preguntaba a la enfermera de turno si podían aceptar uno de sus órganos como parte del pago de los gastos clínicos.