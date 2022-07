Crisis en Argentina: Se venden los primeros alfajores de yuca en Buenos Aires

La abrupta subida del precio del dólar, aunado a las malas decisiones financieras del gobierno sureño, tienen a la economía de Argentina en jaque. Hoy en día, el dólar se cotiza a 280 pesos en el mercado negro, un alza histórica que obligó a renunciar al ministro de economía y también que se vendieran los primeros alfajores de yuca en la ciudad capital.

Facundo La Gatta, oriundo de Buenos Aires, fanático del tango, los asados, el Boca Juniors y más clichés argentinos que se le ocurran a este redactor, detalló los beneficios de este nuevo producto ideado por la crisis: “Ché, que te digo, la mandioca es de los tubérculos más gentiles, siento que no lo hemos despreciado, cómo el gobierno a la gente de Argentina. Pero en fin, en otros países se la comen en asados, aquí le ponemos dulce de leche. Además es bastante sano y yo nunca he visto a la gente teniendo problemas en los intestinos por culpa de la mandioca, viste. También creo que debemos entender que consumir animales no está tan bien, sé que es algo cultural el asado y toda la cosa, pero vi una receta buenísima en la internet y la semana que viene la voy a hacer, trata de un rico asado con finos cortes de carne de plátano y salsa de mango como topping”, finalizó Fernández quien todavía no sabe que en 2 meses odiará la yuca y sus derivados con toda su alma hasta el final de sus días.