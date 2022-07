BOBO: Este adolescente no cometió ningún pecado capital en su caravana de graduación

Horangel Martínez, un joven de 18 años, graduando de la Unidad Educativa Nuestra Señora Divina Patrona de La Santísima Virgen de Las Bendiciones, ahora no solo es catalogado como bachiller, sino también como “bobooooo” por sus compañeros, ya que fue el único de su caravana que no cometió un pecado capital durante la celebración.

David Oropeza, un compañero de Horangel, accedió a una entrevista porque no le gusta perder oportunidades para hacerle bullying: “Horangel, o como le decimos nosotros por cariño: ‘el pajúo’, es lo más virgen que ha pasado por este colegio, en la caravana no quiso grafitear el carro del papá de Juampi, luego dizque porque tiene novia no quiso caerse a latas con media promo ni ir a la piscina de tusi, y cuando hicimos la parada para robar un cajero automático ni siquiera cantó la zona. Tampoco tiene que ser malandro pero de pana que se pasa de güevón”, sentenció David mientras su caravana trancaba la autopista para dar trompitos en una FJ.