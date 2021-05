Oposición lista para dividirse entre ir o no a elecciones con nuevo CNE

La oposición democrática de nuestro país —o lo que va quedando de ella— se prepara para fragmentarse otra vez más con el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) esta tarde. Los pocos líderes políticos que quedan en el país empezaron a redactar sus mejores discursos y a practicar ante el espejo sus elocuentísimos gestos de manos para la inevitable pelea que ocurrirá cuando este CNE convoque a cualquier elección.

Uno de los líderes actuales de la oposición, Juan Guaidó, argumentó que no habrá ninguna diferencia con un nuevo CNE: “¡Hasta que yo no deje de ser Presidente abre paréntesis, E, cierra paréntesis, no me calo elecciones! ¡Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres; eso siempre he dicho yo es la ruta, ese es el camino, la salida! Aquí ninguna elección es libre hasta que la ponga yo, y el que proponga ir a unas elecciones sin condiciones es un infiltrado y un vendepatria. No iremos a ningunas elecciones, lo digo ya mismo. Estoy dispuesto a librar una pelea de vida y muerte en una batalla de altavoces y micrófonos con quien sea, opositor, chavista, guaidocista, madurista —aunque de verdad no creo que existan maduristas en el país— en todas las plazas del país”, comentó Guaidó, quien por fortuna nunca llegó a darse cuenta que a nuestro pasante se le había olvidado quitarle la pausa a su grabadorcita.

Por su parte Henrique Capriles intentó explicar que hay que dejar de ser malagradecidos con el Universo: “Hay que aprovechar los espacios democráticos, sean negociados, parte de un guiso secreto o de buena fe, mi hermanito. Si se abre una puerta, por qué no aprovecharla, ¿ah? Esos espacios no los podemos dejar ir así de facilito, chico, ¿qué dirán de nosotros? ¿Ah? Yo siempre se los he dicho, ‘el tiempo de Dios es perfecto’, y ese tiempo es siempre y el ‘siempre’ es hoy y mañana y ayer, ah, es como un continuo indivisible, como lo ha sido el chavismo, pues. ¿Lo ven?”, preguntó Capriles en un Instagram Live que no tenía ni un solo espectador.