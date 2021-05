Chama aliviada porque no era embarazo sino un parásito alienígena

Michelle López respira con tranquilidad nuevamente. Luego de haberse hecho una ecografía esta tarde para confirmar —o descartar— un posible embarazo, la joven caraqueña retomó su habitual calma, pues su susto de estar en estado fue simplemente eso; un susto. Su médico le aseguró que en su interior está albergando simplemente a un parásito alienígena.

Hablamos con López, quien lloraba de la emoción por la tranquilidad que le dio saber que en su seno no se encuentra un inocente bebé sino una forma de vida de otro planeta: “¡Menos mal que no es nada grave! Yo de pana estaba sudando frío, pensando en qué le iba a decir a mi mamá. No es que necesite una mayor explicación, ojo; ella sabe de dónde salen los bebés, pero tú entiendes. Esos segundos mientras el doctor me ponía el gel ese horrible y salía algo en la pantalla se me hicieron eternos. Mira, yo jamás he estado embarazada así que no entendía la imagen del eco, esas manchas negras fácilmente pudieron haber sido la imagen de un feto o de mi páncreas o de alguna tripita, ¿qué se yo en verdad? No fue sino hasta que el doctor me dijo ‘oye, se escuchan 7 corazones y tiene 82 cosas que parecen dedos’ que sentí el alivio de no estar embarazada. ¡Gracias a Dios que no es es un bebé!”, concluyó López, quien nunca ha visto una película de aliens parásitos y no sabe lo que le espera.