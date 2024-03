Maduro cambia su cuenta a Netflix Kids para que no le salga Simón

El mandatario nacional y única persona que ha visto todas las temporadas de Élite por voluntad propia, Nicolas Maduro, confirmó esta tarde en su programa ConMaduro+ que cambió su cuenta de Netflix a Netflix Kids para que no le salga la película Simón. El presidente declaró mientras le echaba arequipe a la empanada de cazón, que el filme le recuerda a la época en donde la población le hacía bullying gritándole “coño e’ tu madre” en la calle y practicaban los actos terroristas de ejercer su legítimo derecho a la protesta.

“¿Ustedes vieron a ‘Simón’? Es una nueva película imperialista, guarimberista y antisebinista, disponible en Nesflis… Nepflic, ¿Nenfis? ¿Cómo se llama? En fín, no la he visto porque me cambié a Netflips Kips, donde está el verdadero séptimo arte”, comentó Maduro mientras disfrutaba de su octavo perro con todo y sirope de chocolate.

“Prefiero no ver una película que me trae recuerdos desagradables de los tiempos más oscuros de este país. En esa época no podía dormir por la noche sabiendo que la gente creía que tenía derecho a protestar. La gente andaba dizque haciendo un tal Guaido Challenge, una cosa así. En cambio, la versión de Netflix Kids sí es adecuada para personas como yo, a los que nos encanta disfrutar de magníficos largometrajes como ‘Cars 4: Reto Charallave’, ‘Bob El Constructor de Misión Vivienda’ y ‘Paw Patrol: Agentes de la DGCIM’”, concluyó Maduro mientras iniciaba su segmento “Bailando con Maduro” para quemar las 34.000 calorías que había consumido.