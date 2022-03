Grupo de amigos que juega fútbol todos los días cada vez más gordos

El pasado fin de semana el joven Pedro Nárvaez fue detenido por la policía de Chacao por incurrir en el delito de estacionar en una acera amarilla. Narváez, que obviamente ha visto mucha televisión, le recordó a las autoridades el derecho que tenía a una sola llamada; la que usó no para contactar un abogado, no; sino para comunicarse con la sanduchería Holy Chicken y pedir el sánduche de pollo “Not So Holy”, acompañado de un té verde para la dieta.