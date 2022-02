Adolescente pregunta si 4F es una talla de sostén

El joven Matías Jiménez se acercó hoy a su madre con una inquietud muy grande. El curioso adolescente le preguntó a su mamá por qué salía tanta “publicidad” en televisión referente al 4F y consternado quiso saber si eso era una talla de sostén.

“Yo tengo todo el día viendo eso de 4F y no lo voy a negar, me puse un pelo enfermo. Pero por las dudas pregunté. ¿Política? ¿Qué es eso? No entiendo, cuando mi mamá me dijo que era sobre una fecha chavista le pregunté: ¿qué chota es un Chávez?”, aseguró un confundido Matías, que también confesó que en un momento pensó que las gorras 4F eran parte de una merch para toyoteros, agregó: “Sinceramente no quería la explicación, hubiese preferido quedarme con la idea de que era una talla de sostén para mujeres con bustos muy muy muy grandes, pero gracias, ahora me hicieron repudiar una fecha. Qué feo que además caiga en acuario season, arruinan todo”, finalizó Jiménez mientras se preparaba para más nunca encender el televisor.