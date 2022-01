Fondo Monetario Internacional nombra como presidente a chamo que logró ahorrar en diciembre

José Alberto Pérez, asombró este lunes a la comunidad internacional al lograr el nombramiento de la persona más joven en el puesto del presidente del Fondo Monetario Internacional a sus técnicas de administración financiera, que lo llevaron a ahorrar en diciembre.

“Estoy muy contento de ser el nuevo presidente del FMI, a pesar de que sobreviví con medio kilo de jamón ahumado en todo diciembre, hoy puedo decir que valió la pena. La verdad ahorrar no es tan difícil como parece, solo tienes que cambiar tu estilo de vida, a estilo, porque vida no vas a tener si decides ahorrar. ¿Salidas? No, ¿Delivery? Menos ¿Ver en estreno a Spiderman No Way Home? Por supuesto que tampoco. No crean que es imposible ahorrar, solo tienes que limitar esos pequeños lujos que te das, como comer 3 veces al día”, finalizó Pérez mientras se ahorraba el precio del ticket del Metro caminando 8 estaciones.