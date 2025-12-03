Joven que no hace ejercicio se compra reloj de Cubitt<br>para al menos verse fitness

El mundo fitness no es solo hacer ejercicio, es un un estilo de vida que el joven Andrés Alberto Segovia quiere demostrar con su nuevo smartwatch Cubitt Terra, que lo mantiene al tanto de todos sus signos vitales, calidad de sueño y calorías quemadas mientras juega en la computadora en vez de hacer ejercicio.

Según nos comentó Segovia, esta bestia computacional en su muñeca le permite vivir lo mejor de dos mundos: “Puedo demostrarle al mundo que soy un tipo con estilo, que me preocupo por mi cuerpo y que me encanta ejercitarme, todo desde mi escritorio. Me encanta que puedo montar mi Strava en historias de la carrera que hice de la silla al baño, de baño a a la cocina y de la cocina a la cama. También me avisa si se me sube mucho el ritmo cardiaco cuando me toca un equipo de mochos en el League of Legends. Pero la mejor parte es que monitorea mis 18 horas de sueño diarias. Todo esto mientras la gente en la calle me ve y piensa que soy la persona más fitness en el puesto de perrocalientes” aseguró Segovia, antes de contestar una llamada desde su Cubitt Terra para verse como todo un hombre de negocios.