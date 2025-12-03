Chamo que no paga Spotify publica su wrapped de la Plataforma Patria

El caraqueño Manuel Ferreño, de 22 años, partió de su país con una maleta llena de sueños y dólares que no le aceptaron buscando un país donde lo traten con dignidad y sin jurungarlo en alcabalas, y en el aeropuerto se consiguió con su amigo de la infancia Fernando Manzano, quien regresaba de Perú buscando que en Venezuela sí lo traten como un ser humano.