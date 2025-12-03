Chamo que no paga Spotify publica su wrapped de la Plataforma Patria
El joven Jefren Wilfredo Chacón Chacón, reconocido pelabolas de la ciudad de Guarenas, cedió ante la presión social de ver a todas sus amistades publicando sus Spotify Wrapped, Apple Music Wrapped y WeTransfer Wrapped en redes. Sin embargo, al no tener una suscripción Premium y negarse a que su artista más escuchado sea “publicidad”, intentó participar en la dinámica publicando el resumen anual de la aplicación que realmente utiliza a diario, la Plataforma Patria.