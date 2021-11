La señora Irma Suárez pegó un grito de sorpresa este miércoles cuando compró 2 kilos de cebolla y un litro de cloro y la cuenta le salió salió en más de 900 dólares. La transacción comercial —y el posterior grito— ocurrieron en la frutería “Tu Frutería”, ubicada en El Trigal, estado Carabobo. Testigos del acontecimiento aseguran que la señora Suárez gritó a los cuatro vientos que 1.000 dólares ya no alcanzan para nada en este país.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta Valencia para conversar con la afectada, cosa que pudo hacer en los breves instantes que transcurrían entre grito y grito: “¡No mijo, ya aquí no se puede vivir, sinceramente! Yo sé que tengo más de 10 años diciendo que aquí ya no se puede vivir, pero esta vez sí es 100% real, lo juro por este puño e’ cruces. No puede ser que unas cuantas cebollas —medio podridas, aquí entre nos— y un litro de cloro —que tampoco es que es un lujo, es para lavar bien la casa y desinfectarla del virus ese que está dando— salga en más de 900 dólares, ¡eso es una locura! La semana pasada hice la misma compra y me salió en 890 dólares, ahora y que 900 y pico… ¡no juegue, muchacho! ¡Ya este gobierno me trae loca, no compro más nada de aquí a enero!”, finalizó Suárez, ignorando que mientras conversaba con nuestro pasante los productos subían a 1.500 dólares cada uno.