Corpoelec salva a chamo que olvidó descongelar el pollo dañándole la nevera

Con sus rutinarios cortes de luz no programados que dañan los electrodomésticos y la salud mental de los venezolanos, la estatal de energía eléctrica y luz solar de 6 AM a 6 PM, Corpoelec, le quemó la nevera y, al mismo tiempo, salvó de un aprieto a Ernesto Bastidas, un joven que estuvo a punto de ser regañado por su madre tras olvidar descongelar el pollo.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con un power bank al 31% y unas pilas AAA para recoger las declaraciones de Bastidas en su residencia en Las Torres de Los Altos de Las Terrazas de Las Colinas de Chuao: “Chamo, yo sabía que no todo podía ser sufrimiento en este país, o capaz sí, pero hoy me tocó la alegría de que Corpoelec me descongelara el pollo que se me olvidó bajar. ¿A cuál costo? Al de una nevera quemada, el televisor, el microondas, el aire acondicionado y hasta el AirFryer, aunque eso fue más bien una bendición. ¿Pero sabes qué no vamos a perder? El almuerzo de hoy, que al parecer vamos a tener que hacer a leña porque tampoco hay gas”, explicó Bastidas, mientras nuestro pasante subpagado sobrevivía intentando meter el tenedor en el enchufe porque no había luz.