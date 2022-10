Preso político cotiza a 0,3 narcotraficantes este lunes

Mark Icahn, reconocido corredor de bolsa de Wall Street, inició su mañana con un buen desayuno y un café endulzado con par de líneas de perico, para alistarse, irse a su trabajo y presenciar como las campanadas de los mercados financieros anunciaban el alza del preso político, un valor que ahora cotiza a 0,3 narcotraficantes por unidad.

Icahn, quien respondió a esta entrevista haciendo todos los clichés que el redactor de esta noticia vio en El Lobo de Wall Street, ofreció las siguientes declaraciones: “El mercado responde muchas veces a las movidas políticas, la administración de este país hizo que naturalmente subiera el precio del preso político a 0,3 narcotraficantes al hacer ese canje histórico. Antes los narcotraficantes podían ser canjeados por otros narcotraficantes de mayor prontuario, sin embargo, este gobierno en una movida bastante extraña, cambió a estos 2 criminales encontrados culpables por 7 rehenes. No quiero opinar, pero les salía mejor cambiarlos por una barajita del delantero de Senegal o que si, un retrato de Salomón Rondón. De hecho, me atrevería a decir que un narcotraficante es mucho más difícil de producir que un preso político venezolano, estos abundan y son fácilmente intercambiables por cualquier cosa en un diálogo. Esperamos que no haya más aumento del preso político, porque fácil puede dar para cambiarlos por Alex Saab”, aseguró Icahn al momento de llamar a su asistente para gritarle en la cara.