Expertos hallan la primera cadena de Whatsapp que es cierta

Este viernes un evento inesperado tomó a todos por sorpresa en la sede de la Central Intelligence Agency (CIA) ubicada en Tucupita, estado Delta Amacuro, cuando los expertos que monitorean las conversaciones de Whatsapp de señoras del Cafetal lograron descubrir una cadena enviada por Whatsapp que contenía información que, por primera vez en la historia, era real.

Mandamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Avril Haines, subdirector de Inteligencia —que curiosamente se encontraba en territorio tucupitense—; luego de revisar durante 30 minutos todas las cavidades de nuestro enviado para cerciorarse que no tenía micrófonos ocultos, accedió a conversar con nosotros: “Nos parece maravilloso este logro, para la CIA el fenómeno de las doñas de El Cafetal ha sido motivo de un profundo estudio. Nos pasamos todos los días chismeando… perdón, monitoreando, a ver si conseguíamos algún día una información legítima, pero siempre fue infructuoso: todo el tiempo encontrábamos peleas de condominio, fotos de bautizos, también de guacamayas, más peleas de condominio. ¡Todo mal! Pero todo eso fue hasta el día de hoy, cuando nuestros analistas finalmente lograron encontrar una cadena de Whatsapp con una noticia real. Después de años de arduo trabajo, esperamos que las señoras del Cafetal sigan enviando cadenas reales y no propagando muertes de artistas que todavía no han pasado”, finalizó Haines, mientras guardaba los stickers de Piolín de los chats monitoreados.