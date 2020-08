Ellen reemplaza a Diosdado en Con El Mazo Dando

Luego de que una investigación denunciara esta semana que el ambiente de trabajo en el reconocido programa de televisión de Ellen DeGeneres era tóxico y abusivo, se conoció que Diosdado Cabello le ofreció el puesto de host de ‘Con el mazo dando’ a la animadora estadounidense con la esperanza de “continuar aterrorizando a los empleados como se debe”.

DeGeneres accedió a una entrevista con nuestro pasante, quien le manifestó admirarla aún más todavía luego de que se conocieran las acusaciones de maltrato en su ambiente laboral: “Es un honor que hayan pensado en mí como el reemplazo perfecto para este programa. Mi español no es el mejor, pero eso no me preocupa; más bien es un reto poder maltratar al personal en un idioma que no es el mío. Sé que Diosdado me deja la vara bien alta, pero aún así daré lo mejor para cumplir con el objetivo que se me está encomendando. Nací para esto, para ser anfitriona de un show donde todos la están pasando mal menos yo, así que veo este cambio como un crecimiento personal y profesional. Además, tú sabes que yo le saco los trapitos sucios a la gente en la cara y regalo cosas, tengo entendido que eso funciona muy bien aquí, ¿no? De paso, me informan que no tienen DirecTV. Esto es increíble, creo que es mi trabajo soñado. Y fíjate que el color rojo me queda súper lindo, hace que me resalten los ojos” dijo DeGeneres, mientras a Cabello se le aguaban los ojos al escuchar sus declaraciones.