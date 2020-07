Lingote de oro respira aliviado tras saber que no será repatriado a Venezuela

El día de ayer, el Tribunal Supremo del Reino Unido anunció que el mandatario venezolano Nicolás Maduro no podrá usar ninguna de las 31 toneladas de oro del país depositadas en el Banco de Inglaterra para combatir el coronavirus ni para comprar otra mansión en Holanda. Esto causó que uno de nuestros lingotes presentes en el territorio inglés suspirase de alivio al enterarse que no se verá envuelto en ninguna negociación turbia con países de mala reputación, ni será devuelto a Venezuela en mucho tiempo o, al menos, hasta que Maduro y Guaidó afinen un negocio entre ambos.

El lingote, que ya le ha enseñado a los británicos cómo hacer arepas en el budare que se llevó a Londres, nos compartió su experiencia: «Uf, no sabes el alivio que sentí en ese momento, cuando me enteré de esa noticia. No hay nada más sabroso que te digan que no tienes que volver al lugar de donde huiste. Yo llegué aquí a Londres hace tiempo, con todos los otros lingotes que conforman este depósito, y aunque nos costó un poco adaptarnos y acostumbrarnos al idioma, al estilo de vida o a que manejen por la izquierda, ya nos sentimos en casa. Nos recibieron muy bien. Y justo cuando estábamos haciendo más amigos fue cuando Maduro apeló al Tribunal para que nos repatriaran. ¡Cuánto miedo sentimos! Pero gracias a Dios el Tribunal nos quiere mucho, le hemos agarrado cariño. Ahora con esta salvada, mucho más. Cuando dijeron que no lo reconocían como presidente y por eso no nos podían devolver, ¡respiré con un alivio que no sabes! Esa incertidumbre de estar en un país nuevo y no saber qué tan bien tienes los papeles y andar con ese miedo constante de que te devuelvan… esa incertidumbre te come, hermano. Por lo menos ya sabemos que podemos estar aquí tranquilitos», concluyó la barra de oro quien ya se acostumbró a hora del té y que llevará con él esa linda tradición cuando le toque partir.