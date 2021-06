FVF bota casa por la ventana y envía a la Vinotinto en carrito por puesto desde San Cristóbal

Con ocasión de la nueva jornada de las eliminatorias al Mundial de Fútbol Catar 2022, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) decidió hoy consentir a los jugadores de la Selección Nacional dándoles un tratamiento de lujo. El ente federativo decidió enviar 2 carritos por puestos desde San Cristóbal hasta La Paz para el traslado del equipo ante el partido contra Bolivia de esta tarde.

Mientras aseguraba que el traslado hasta San Cristóbal sí corre por la cuenta de cada jugador, Jorge Giménez, nuevo presidente de la FVF compartió con nosotros las razones que hay detrás del exclusivo trato dado a los seleccionados de la Vinotinto: “Nuestra amada Vinotinto ha pasado por tanto, ha creado tantas esperanzas —que desaparecen rápidamente—, que decidimos que era hora de hacer alguito por ellos, para que lleguen con toda la comodidad del mundo a La Paz. Todos en la Federación pusimos de nuestra parte para conseguirle estos transportes último modelo al equipo. ¡Imagínate! ¡Dos carritos! Van relajadísimos en ese Corsa, con maletas y todo. Eso sí, pudimos conseguirles este lujo negociando, por lo que… bueno… los carros no tienen aire, pero igual La Paz es bien fresquito así que no debería haber mayor problema. Además, manejando con las ventanas abajo los ayuda a respirar cuando ya lleguen allá arriba, y en el camino pueden aprovechar para hacer una meditación y controlar mejor la respiración. ¡Hasta actividades recreativas les conseguimos! El esfuerzo que uno hace para los demás, el sacrificio. Ojalá no les agarre tráfico porque si no, no llegan. Ahí ya no es problema nuestro, hicimos todo lo que pudimos. ¡Solo lo mejor para nuestra amada Vinotinto!”, exclamó Giménez, quien se quedó dormido minutos antes de que comenzara el partido.