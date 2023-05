Parque de mierda instala carritos chocones sincrónicos

Esta semana abrió sus puertas en Caracas el parque de diversiones DiversityParklandGourmetFoodkart y rápidamente se está convirtiendo en la nueva sensación entre los capitalinos, quienes no tienen mucho más que hacer que no sea ir a otro restaurante de hamburguesas. Con un costo de tan sólo $150 dólares por ticket, los visitantes pueden disfrutar de atracciones como los carritos chocones sincrónicos, el gusanito sin frenos y la mansión del terror del 2017.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al parque –quien tuvo que saltar los cercos de alambrado eléctrico para no pagar la entrada– en donde entrevistó a José Camacho, un joven de 23 años que nos contó su experiencia: “Este parque es una basura, mano. Me monté en esos carritos chocones sincrónicos y nadie chocaba porque ni siquiera sabían cómo sacar ese croche en primera, y los sí sabían igual se les apagaba esa vaina después de cada choque. Hubo un chamito que pasó todo empujando el carro para intentar arrancarlo con el croche y nada, perdió esa plata. De paso me fui a montar en el barquito pirata a penas empezó a mecerse tuvo una falla mecánica y se hundió en el asfalto tal cual. Honestamente nunca más vuelvo para esta vaina”, concluyó Camacho, mientras veía cómo la gente salía llorando de la mansión del terror.