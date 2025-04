Fanático de Nintendo emocionado por comprar trigésimo noveno juego de Mario Kart

MarioCousins, Mario Bolas Criollas y Licenciado en Contaduría Mario son algunos de los variados juegos favoritos de Daniel Cedeño, sin embargo, ninguno le emociona tanto como la saga de Mario Kart, la cual lo tiene pegando brincos tras el anuncio de Mario Kart 39: champiñón drift.

Esta nueva entrega del plomero italiano no cambia mucho con respecto a los otros 38 juegos, sin embargo, la ausencia de nuevas mecánicas y propuestas no parece importarle a Cedeño: “Oigan, amigos, el nuevo juego de Mario Kart me tiene super feliz por la inclusión de los nuevos modos de juego como las motopiruetas, el minijuego de reparar el bote de aceite y que antes la Princesa Peach solo tenía 10 animaciones para el caparazón verde, pero ahora tiene 11. Además, Wario ahora tiene una skin de ministro y el menú es azul, de verdad que Nintendo no deja de reinventarse, así que desde ya voy a ir ahorrando cada moneda de mi mesada para que apenas salga mi mamá me lleve al centro comercial a comprarlo” concluyó Daniel de 42 años mientras terminaba su cosplay de Cheverito para la Comic Con.