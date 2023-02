Chavista pide que quiten las sanciones para poder traer medicinas dentro de sus yates

Alberto Di Guiso, humilde enchufado valenciano que solo robó 100 milloncitos, hizo una alocución desde su yate recién importado exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que quite las sanciones para poder importar medicinas y comida a Venezuela. No sin antes mojar sus mejillas con champagne Dom Perignon para simular llanto.

“¡Mi país está sufriendo, Mister Biden!, las sanciones nos tienen al pueblo pasando trabajo, por ejemplo una de mis 12 criadas me dijo que no tenía que darle de comer a sus hijos y de inmediato se me aguaron los ojos y se me revolvió el estómago, de la tristeza no pude terminar de almorzar mi bistec kobe traído desde Japón y pasé toda la tarde encerrado en el campo de golf subterráneo de mi casa. Ustedes no saben lo duro que es ver toda esa joyería comida e insumos en Amazon y tener la cuenta bloqueada, la patria de Bolívar sufre por culpa de ustedes, ¡inhumanos!” sentenció el honesto empresario antes de inflar los precios de una licitación para la construcción de un hospital.