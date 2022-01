Gimnasios listos para recibir a millones de clientes que abandonarán el quince de enero

Enero, el mes favorito para todas las personas que aseguran que “en enero empiezan el gym” y también, para los dueños de gimnasios porque saben que la gente paga la mensualidad y terminan abandonando antes del quince de enero.

“A mí me da mucha ternura cuando la gente viene el dos de enero a inscribirse y no los veo más hasta mediados de julio, gracias a todos por ayudarme a recuperarme de diciembre”, aseguró Alvaro Parra, dueño del gimnasio “RicoRico2000” que mientras no le alcanzaban las manos para agarrar el dinero adquirido, agregó: “Este es mi mes más bueno y más solo, todo el mundo paga pero el gimnasio está vacío siempre. En este momento tengo una promoción 4×2, pagas 2 mensualidades y vienen 4 personas, pero yo no me preocupo, al final nunca vienen”, finalizó Parra mientras consideraba comprarse una casa en el Doral con el dinero ganado.