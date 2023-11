Señor hace la cola de Karol G pensando que era la de la gasolina

Con colas para la pensión, colas para comprar chimó artesanal y colas para averiguar de qué es la cola, cada vez es más difícil saber para qué es cada cola en la capital venezolana. Este fue el caso del señor Alirio Gómez, un padre de familia de 64 años, quien luego ser rechazado de 94 gasolineras por tener placa en el carro, logró hacer una cola para bombear el tanque de su Aveo 2011, sólo para descubrir luego de 8 horas de espera que estaba en la fila para comprar entradas al concierto de Karol G.

Nuestro pasante subpagado aprovechó que se encontraba en el lugar de los hechos vendiendo agua para rebuscarse, obtuvo las declaraciones de Gómez: “Coño joven, yo pensaba que eso de la ‘Bicha’ era el nombre de la bomba, nunca me imaginé que iba a ser el nombre del artista, pero bueno con todas esas obscenidades que escuchan los jóvenes hoy en día no me sorprende. Qué vaina vale, yo sí vi que todo el mundo andaba a pie, pero como estos coño e’ madres en Miraflores nos tienen en esta situación tan arrecha supuse que la gente iba a llenar su botellón porque tenían los carros parados, pues. Cuando me preguntaron si quería la de 30 o la de 50 hasta pensé que ese octanaje estaba llegando pero bajito, chico”, concluyó Gómez, mientras regresaba a su casa a pie porque cambió el carro por dos entradas VIP para el concierto de Karol G.