Joven que conoció al amor de su vida en VenApp estuvo hablando con Diosdado todo este tiempo

Usurpar la identidad de alguien, usar sus fotos y personalidad para coquetear con otras personas, es un hecho que sucede desde la creación de las redes sociales; mejor conocido como catfishing. El día de ayer, el joven Yorky Álvarez, descubrió que todo este tiempo que usó la plataforma madurista VenApp para conocer personas, estuvo entregando su corazón, su energía y sus datos personales al mismísimo Diosdado Cabello.

“Mano no puedo creerlo, no puedo creer que me enamoré de Diosdado. Bueno, de lo que se hacía pasar Diosdado… si tú supieras las cosas tan lindas que me escribía. Me decía ‘mi comandante’, era hermoso”, fue parte de la declaración de Yorky Álvarez que mientras abría otra cerveza a las 10 am, agregó: “Nunca me había enamorado así por internet, o sea, yo soy delicado me gusta ver a las personas para saber si me gustan de verdad, pero con él… ella, hice un click inmediato, además me pasó foto de sus ojitos lindos y hoy me di cuenta que usó FaceApp para engañarme, y lo hizo muy bien. No sé qué decirte, solo sé que extraño nuestras conversaciones y todas sus referencias bolivarianas y cuando me pedía que lo llamara —ojitos lindos—”, finalizó Álvarez mientras bloqueaba a Diosdado y borraba la aplicación para siempre.