Fanáticos del béisbol descubren que solo son fanáticos de emborracharse en público

Un estudio realizado por el departamento de estudios a borrachos jugadores de softbol de la Universidad Central de Venezuela evidenció este miércoles que los miles de fanáticos que van día a día a las tribunas de los estadios no a ver la pelota criolla si no a emborracharse en público.

Vestido con una franela de Los Leones del Caracas para evitar insultos y puñaladas de los aficionados, nuestro pasante subpagado se dirigió al estadio para tomar las declaraciones de José Heras, uno de los alcohólicos involucrados: “Chamo nosotros todas las semanas venimos a beber parejo, sin miedo, hasta que los compadres se ponen así como bonitos. El problema es que nosotros no sabíamos que esto era un estadio de béisbol, pensábamos que todos venían sólo a emborracharse igual que nosotros. ¿Cómo íbamos a saber que esos panas con barriga eran deportistas? Según nosotros esa era como la zona VIP. Honestamente es que yo no soy fan del deporte pero, ¿tú me estás diciendo que la gente viene acá a ver a estos tipos mascar chimó? ¿¡SOBRIOS!? Una locura. Yo como que me voy a meter a pelotero también”, concluyó Héras, mientras se bebía otros tres litros de cerveza light.