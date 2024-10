Maduro contrata grupo de gaitas para que toquen durísimo cuando alguien pregunte por las actas del CNE

El mandatario del chavismo y orgulloso inventor de la hallaca de caviar con Lucky Charms, Nicolás Maduro, ordenó a Santa Claus adelantar la navidad y contrató al grupo de gaitas Las Guacharacas del Éxito para ambientar la ciudad capital y, especialmente, ahogar el sonido de las personas exigiendo que el CNE muestre las actas de la elección presidencial.

Maduro celebró el inicio de la navidad en una rueda de prensa rodeado de los gaiteros y unos elfos de santa secuestrados por el SEBIN: “¡Felíz navidad a todas, todos y toddys en este hermoso octubre navideño, ¿ah? Aquí les traje este grupo gaitas para que disfruten, no estoy seguro cómo se llaman, pero fueron los únicos que me aceptaron pago móvil del Banco de Venezuela aunque no les cayera la plata, ¿verdac? Van a estar todo el mes de octunoviendiciembre montando un parrandón para que no se escuche a la gente pidiendo ningunas actas de ningunas elecciones, eso ya pasó, pasado pisado como dice el Comando Tiburón. Es más, olvidensen (sic) de esas elecciones, sólo coman pan de jamón que sobró del año pasado y tengan mucho cuidado con no montar el arbolito y el pesebre de una vez, ¿ah? porque ya construimos un anexo en el Helicoide para meter a todos esos golpistas grinchistas y antinavidistas de la extrema derecha”, aseguró Maduro antes de ordenarle a los músicos hacer un remix del intro de Backyardigans en gaita.