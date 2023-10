Miguel Cabrera se despide del béisbol para dedicarse a practicar algún deporte

La pelota criolla se despide de uno de sus más notorios grandes ligas, Miguel Cabrera, quien a sus 40 años con más de 2.700 juegos, 500 home runs y 1.000 laticas de chimó de trayectoria anunció su retiro, ya que va a expandir su curriculum incursionando ahora como deportista.

El tigre de Detroit dio la noticia en una rueda de prensa mientras usaba un reloj que cuesta más que todos los activos de PDVSA juntos: “Muy finos todos estos años jugando béisbol, pero creo que ya es hora de dejar esto al lado y empezar a practicar un deporte en el que al menos se sude. Aunque a veces jugando béisbol uno suda cuando se daña el aire de los vestidores o cuando hay que subir escaleras muy altas para salir del dugout. Recuerdo una vez que me piqué porque no me dejaron recorrer las bases en jeep, pero ya eso quedó atrás y ahora soy alguien nuevo, no como todos esos peloteros que parecen el antes de un infomercial y se la pasan haciendo choripanadas en el dugout”, sentenció el astro de la pelota criolla antes de inscribirse en un club de ajedrez.