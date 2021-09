FVF prohíbe a los jugadores intercambiar camisetas porque no hay más

Este jueves, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) prohibió a los jugadores de la Vinotinto intercambiar sus camisetas al finalizar el juego contra Argentina, alegando que esas son las únicas franelas que quedan para el resto de las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Jorge Giménez, nuevo presidente de la FVF y candidato firme a ingresar al top de las personas más odiadas del país, informó sobre esta decisión de último minuto en un escueto comunicado: “Como sabrán, la FVF está pasando por un momento precario; económicamente hablando, claro, porque deportivamente la precariedad no es de ahora, viene desde hace rato. Imagínense que se nos fue Peseiro, por no pagarle durante 1 año completo. También él debería saber —al igual que ustedes— que en esto del fútbol nadie está por hacer plata, esto es una pasión, eso se lo quiero recordar a nuestros jugadores. Por eso les informo que en este partido —y en todos los que nos quedan, hasta nuevo aviso– los jugadores no podrán intercambiar sus camisetas con los jugadores del equipo contrario, porque la verdad es que no tenemos más dinero. Además da asquito. Pero bueno, ese no es el punto. Es el dinero, estamos pelando. ¿Para qué les voy a mentir? decidí ser sincero, no hay plata, hace rato que no entra plata, ni siquiera yo me puedo robar nada, esto es una situación dolorosa”, finalizó Giménez minutos antes de que se lo llevara el SEBIN.