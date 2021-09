Fiscalía rifa 2 órdenes de aprehensión por Instagram

El día de hoy, el fiscal Tarek William Saab despertó generoso y decidió rifar, por medio de las cuentas en redes sociales del Ministerio Público, 2 órdenes de aprehensión para las personas que más las necesiten. Para participar solo tendrán que compartir la publicación, darle like, mencionar a las dos personas que peor te caigan y subir un story con una foto de Saab haciendo Crossfit.

Mientras nos confesaba que el secreto de sus batatas hermosas era usar el Código Civil como soporte para poder darle más profundidad a sus ejercicios de pantorrillas con pesas, Saab compartió con nosotros algunas palabras sobre su maravilloso concurso: “Veo que la gente me etiqueta en muchos tweets sobre situaciones que están pasando en nuestro país, para hacer algo al respecto, y así lo he hecho. Tan pronto llegan a trending topic activo a la Fiscalía. Fíjense que la semana pasada iniciamos una orden de aprehensión contra Peppa Pig por incitar la rebeldía a los más pequeños de la casa, eso no puede quedar impune, pero ya estoy un poco agotado de tantas órdenes que he emitido los últimos días. Sé que no he tomado en cuenta algunas denuncias sobre asesinatos de personas de la comunidad LGBT, tampoco a casos de feminicidio, pero eso no vende hermano, lo que vende es encarcelar a personas de la farándula, y es por eso que hoy vamos a rifar estas 2 órdenes de aprehensión para las personas que la necesiten”, finalizó Saab, mientras mandaba a iniciar una orden de aprehensión a Chyno por “montarle cacho” a su esposa.