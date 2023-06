¿ATENTADO? Biden se tropieza con esquina de la cama

Estados Unidos atraviesa momentos de inestabilidad política e incertidumbre luego de que el Presidente Joe Biden, fuera víctima de un presunto atentado gestado desde su habitación en la Casa Blanca. Fuentes extraoficiales aseguran que la pata de una cama agredió el dedo meñique del pie izquierdo del hombre más poderoso del mundo, quien no pudo percatarse del ataque de la sospechosa pata agresora por tener prisa para no llegar tarde a su desayuno de tapioca y losartán.

Biden rodó por unos 55 metros retorciéndose del dolor mientras su traductor que estudió español en Guárico exclamaba: “Caramba ñero, se oscurecieron mis días, como me duele este ataque, seguro Donald Trump está detrás de esto, seguro es parte de su plan para liberar Venezuela. ¡Rápido! Llamen a seguridad para que le eche unos tiros la pata de la cama y llévenme a Canadá porque no pienso pagar una clínica acá, esos deos (sic) me quedaron amorochaos y despegarlo van a ser como 7 millones de dólares”. En las imágenes se puede observar al Servicio Secreto asfixiando con sus rodillas a la cama mientras los paramédicos usaban un abanico para levantar a Biden sin tocarlo y no agravar las lesiones.

Por lo pronto la vicepresidenta Kamala Harris no ha dado más detalles sobre el hecho, pero aseguró que tienen a todo el FBI tras la pista de los actores intelectuales y ya se están tomando medidas preventivas como acolchar toda la residencia y darle más calcio al jefe de estado americano.