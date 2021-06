Albañil construye casa con pan Gluten Free

Adelso Bustamante finalizó esta tarde su gran proyecto del año. Después de horas de dedicación a su labor de albañil, Bustamante pudo finalmente ponerle el punto final a su construcción más significativa: una casa hecha exclusivamente con ladrillos de pan libre de gluten. Una obra que sin duda quedará por muchos años.

Luego de llevarle una botella de anís para felicitarlo, conversamos con Bustamante para saber más sobre su logro: “Patrón, si usted supiera que estoy más orgulloso de esta casa que de la mía propia. La mía la hice hace unos cuantos años ya, cuando mi mujer apenas iba por el cuarto muchachito, y la hice a punta de ladrillos que me iba paleando de cada construcción en la que he trabajado. ¡Ojalá hubiera sabido de este método del pan gluten free! Este material es resistente con bola, no se rompe ni con el martillo más arrecho, no agarra candela y además es hidrofóbico. Intenta tú echarle una tazita de café pa’ ver si se ablanda un poquito. ¡Nada, compa! Este pan sin gluten de verdad es el futuro de la albañilería, no me queda duda. Además que es más barato que usar ladrillo o cualquier otra cosa, porque la gente deja este pan para celíacos regado por la calle. Y es fácil de entender porqué, ¿no te digo yo que esto es como una piedra? La madera se pudre con agua, el ladrillo se rompe y el concreto es muy pesado. ¿Este pan? ¡Una maravilla, chico! Esa casa va a durar toda la vida”, finalizó Adelso, quien aseguró que este pan también es resistente a huracanes, a terremotos y al chavismo.