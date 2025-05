Joven que decidió darse un gustico cae en pobreza extrema

Rafting, snowboard, la paja en un aeroexpreso ejecutivo y pobreza son de las disciplinas más extremas que existen, y hoy el joven Julián Chirinos logró iniciarse en la última gracias a que gastó la quincena en un chocolate y ahora es un pobre extremo.



Mientras raspaba hielo de su congelador para hacerse un cepillado, Chirinos contaba su nueva vida como pobre extremo: “No debí comprar ese chocolate, la idea era rendir esa plata en 3 kilitos de harina con mucha cal y sobrevivir a punta de arepas el resto del trimestre, pero se me antojó un chocolate de leche con maní y ahora ando echándole agua al agua del shampoo para que dure más todavía. Lo bueno es que ya el año que viene yo creo que sí aumentan el sueldo mínimo y para mayo puedo empezar a comer proteína, o capaz puedo empezar hoy mismo si consigo que la bodega de mi pueblo me financie un kilito de lentejas y me toca algún gorgojo, si es bueno un gorgojo cocido cuando uno tiene hambre y acompañarlo con unas tajaditas de mamones de la mata del vecino, dígalo” concluyó el joven venezolano antes de merendar adobo solo.