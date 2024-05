Aumento del sueldo mínimo hace que persona que pasaba necesidad ahora pase necesidad y arrechera

El primer mandatario nacional y primera persona en desarrollar diabetes tipo 9, Nicolas Maduro, anunció este pasado miércoles un aumento del ingreso integral indexado de 100 a 130 dólares y un “Dios te pague” para los trabajadores y pensionados. Esta generosa medida logró lo impensable, que millones de trabajadores en todo el país que estaban pasando necesidad ahora pasen necesidad y arrechera.

Enviamos a nuestro pasante subpagado –a quién no le afecta el aumento porque no tiene sueldo– a las calles para que busque donde pasar la noche, pero también aprovechó de entrevistar a Oswaldo Fernández, un trabajador del Ministerio del Poder Popular para la Bebedera en Horario Laboral, quien nos ofreció su opinión sobre este reciente aumento salarial: “Hermanito, yo le voy a decir una vaina, a mi me parece indignante, humillante y vergonzoso que uno se parta el lomo trabajando de lunes a martes 20 minutos semanales allá en el ministerio para que nos vengan a pagar esa miseria que no se le puede ni llamar salario. Si no es porque mato tigritos de vez en cuando vendiendo foto pies no me alcanza la quincena ni para tomarme un guayoyo en las Mercedes, chico. Va a tocar decirle a la familia que me voy para Perú, a la otra familia que me voy para Ecuador y agarrar mis corotos e irme por el Darién porque esta vaina no la aguanta nadie”, concluyó Fernández, mientras sucumbía ante la lastima y le ofrecía a nuestro pasante subpagado dormir en la acera frente a su casa.