Propagandista afiliado al gobierno ruso molesto porque ahora todos saben que está afiliado al gobierno ruso

El día de ayer la red social Twitter anunció una nueva función que permitirá a sus usuarios saber si la persona que siguen tiene alguna clase de vínculos con el gobierno ruso. Esto molestó al propagandista José Peralta, quien aseguró que él sí está afiliado a Rusia pero no le gusta que lo etiqueten.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Peralta, quien afirma ser periodista gracias a su canal de Telegram con 3 seguidores. Mientras recogía su caja Clap rusa, un indignado Peralta nos dijo lo siguiente: “Coño, claro que me molesta, mi camarada. Yo no estoy defendiendo a Rusia por querer, yo siento que soy ruso de corazón, desde aquella vez que escuché t.A.T.u sentí una conexión especial con esa hermosa tierra, conexión que se fortalece cada 15 días más o menos, a veces un poquito más si el 15 o último cae fin de semana. Yo esto lo hago desinteresadamente, aunque reconozco que esta cajita está bien resuelta, trae 2 botellitas de Vodka que me hacen olvidarme de mi existencia por varios días. Yo te lo juro que en mi otra vida he debido ser ruso. Objetivamente hablando, claro. Tú sabes que yo lo que busco es el equilibrio objetivo”, finalizó Peralta mientras le daba una intoxicación por consumir Vodka vencido.