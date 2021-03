Diosdado abre investigación a Revista Tú porque no le gustó su horóscopo

En su más reciente transmisión de “Con el Mazo Dando”, Diosdado Cabello anunció al público que apuntará su sed de ataques con procesos legales contra un nuevo medio de comunicación: la revista mexicana Tú. Cabello aseguró que la publicación quincenal le ofreció un horóscopo para el mes de marzo que no le era nada favorecedor.

Obligamos a nuestro pasante a ver el episodio completo sin parpadear, para poder extraer la información completa sobre esta amenaza: “Yo no creo en muchas cosas místicas, solo en la Virgencita, en Chávez y en la revolución, que para mí es todo la misma cosa. Sin embargo, cónchale, camaradas, hay espacio en la vida para divertirse, o al menos eso creía yo. Yo leía religiosamente la revista Túm sin falta, cada edición nueva, y les confieso que mis partes favoritas eran los “Trágame tierra” y los horóscopos. ¡Pero ya no! ¡Esa revista mentirosa, apátrida, que hace puro chantaje me dio una terrible noticia, vaya usted a saber con qué fines inconfesables y maquiavélicos. Decía que para Aries —el mejor signo porque es el mío— le aguardaban días turbios, con un mal aura acercándose y que además tengo que aprender a compartir y a ser paciente. ¿Acaso me están diciendo cabeza caliente? ¿Ah? ¿Ahora soy egoísta? ¡Qué insultos! ¡Qué mala fortuna! ¿Cómo se les ocurre hacerme eso? ¿No saben quién soy? No, no, esto es digno de abrir un expediente por daño moral, ¡daño moral! Espero que estén listos para lo que les viene, Revista Tú, porque no me voy a quedar tranquilito con esta vaina que me acaban de echar”, concluyó Cabello, con una risa ominosa pimpeada con autotune.