Gasolina iraní no le hace nada a carro que lleva 2 años parado por repuestos

En horas de la madrugada de hoy, Alejandro Montero se llevó una grata sorpresa en el estacionamiento de su edificio luego de ponerle un bidón de gasolina iraní a su Corsa 2009 —que tiene dos años parado por falta de repuestos, agarrando sucio y telarañas— y descubrir que el carro no pistoneó ni colapsó.

Conversamos con Montero, quien luego de admitir que ni la mecánica ni la lógica son sus fuertes, nos habló sobre este inusual acontecimiento: “Mira, chamo, yo tengo años buscándole los repuestos a ese carro, pero cuando no es una cosa es la otra. Primero eran los cauchos, eso fue en aquella época donde no había nada de nada, ya con eso tuve el carro parado un buen rato. Después que si los pistones, los fusibles, las pastillas de freno y un bojote de cosas que me dijo que el mecánico. Total que ese carro anda ahí sin recorrer ni un solo kilómetro. En fin, uno de estos días que estaba cansado de escuchar a mis hijos bajé a revisar el carro y vi que no tenía gasolina. Gracias a Dios mi cuñado me trajo el otro día un bidón ahí lleno, por si las moscas. Se lo eché con miedo porque mira que ese carro jode bastante, pero para que por lo menos tuviera su gasolinita ahí pues, para cuando esté reparado. Chamo, a ese carro no le pasó nada. Pero cuando te digo nada es que no hizo nada de nada. Es que ni costó en prender a la primera porque nunca prendió. Como si no le hubiera echado nada. ¿Eso es bueno o malo? Yo voy a decir que bueno porque por lo menos no se me dañó más el carrito”, concluyó Montero, a quien el entusiasmo por los buenos resultados con el infame combustible importado de Irán no le permitió darse cuenta que le habían robado la batería.