HORÓSCOPO BIPOLAR 2026
Nuestro equipo de expertos en los Astros de Houston se conectó también con los astros celestiales, enfocó sus energías prendiendo un “palo santo”, alineó sus chakras mezclando ron con sangría y se tomó un tratamiento antibiótico para eliminar el chancro. Todo esto con un sólo objetivo: Atravesar el portal zodiacal y obtener una mirada cósmica para brindarles este Horóscopo Bipolar 2026, para que nuestros queridos lectores estén al tanto sobre lo que les depara en este nuevo año.