Nuestro equipo de expertos en los Astros de Houston se conectó también con los astros celestiales, enfocó sus energías prendiendo un “palo santo”, alineó sus chakras mezclando ron con sangría y se tomó un tratamiento antibiótico para eliminar el chancro. Todo esto con un sólo objetivo: Atravesar el portal zodiacal y obtener una mirada cósmica para brindarles este Horóscopo Bipolar 2026, para que nuestros queridos lectores estén al tanto sobre lo que les depara en este nuevo año.