A partir de hoy es legal beber desde las 9 A.M siempre que sea Ponche Crema

¡Llegó diciembre, llegó la Navidad! Y probablemente tú también lo sabes, porque tienes un calendario; todo el mundo tiene un calendario. En fin: bienvenido al mes en el que más se dice “se vienen cositas el año que viene”; cositas que terminan siendo que si pagar la suscripción de Netflix o regalarle unos dólares a un gimnasio en enero. Nos complace anunciarte que a partir de hoy, el CDAC (Comité de Alcohólicos Chigüirísticos) legalizó beber desde tempranas horas, siempre y cuando la bebida sea Ponche Crema.

Es de destacar que esta nota de prensa no la escribió nuestro pasante subpagado, porque él supo aprovechar esta autorización y en este momento está tirado en el mueble de la oficina sin recordar su nombre; raro, nadie en la oficina lo recuerda. En fin, todo el equipo de El Chigüire Bipolar te desea un inicio de mes bonito y que recuerdes que el mes de diciembre es para reencontrarse y perdonar. No, no estamos sugiriendo que le escribas a tu ex. Para. ¡Suelta ese teléfono!