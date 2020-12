Saime finalmente entrega prórroga que ya se venció

En la tarde de hoy el Saime le entregó la prórroga de pasaporte a la caraqueña Alicia Cortez. Sin embargo, cuando la joven fue a retirar su documento, este ya se había vencido; pues lo había solicitado en noviembre del 2018.

Cortez, quien contemplaba renunciar a su nacionalidad, nos contó más sobre los hechos: “¡Maldita sea! ¡Gasté como $100 en sacarme la prórroga esa del coñísimo de su madre! Algo que no debería existir, y en todo caso, debería durar más de dos años. Yo juraba que aún me quedaba un año de uso, honestamente eso es mi culpa porque para mí sigo en marzo del 2020. Entonces por eso fui a buscar la prórroga, para irme así sea a Margarita o la Colonia Tovar y frontear mi pasaporte. Pero no. Se me venció y no lo usé nunca. Verga. Coño. No joda. Verga. ¿Para que me lo entregan? ¿Cuál es la necesidad del descaro? ¿Después de todo lo horrible que ha pasado este año, era necesario burlarse de mí así? ¿Les ocupaba mucho espacio? Verga. Coño. No joda otra vez. Me quedará será para anotar la lista del mercado” dijo Cortez, quien reinició el router 5 veces para comenzar a buscar pareja de nacionalidad europea.