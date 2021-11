El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, sigue dando de qué hablar. Este lunes el valenciano Mathías Landaeta, quien se considera a sí mismo “100% opositor”, desarrolló un argumento de 15 minutos seguidos para explicar que en Carabobo nunca había visto tanta buena vibra y disposición de parte de un gobernador. Usando unos 10 minutos adicionales, Landaeta agregó que a pesar de que los murciélagos le dan miedo, después de 2 años de apagones y de recibir agua 15 minutos cada 3 días se convierten en “unicornios divertidos”.

Camuflajeado con una gorra de Batman, enviamos a nuestro pasante subpagado a Valencia para conversar con el joven Landaeta sobre este inesperado apoyo a su gobernador: “Brou, la verdad yo detesto a los chavistas con mi alma, no sabes pues, pero este pana Lacava está haciendo bien su trabajo. A veces me quedo sin agua por 1 semana completa y me da un poco de rabia, sabes, pero ya a estas alturas uno no sabe si la rabia es de arrechera o que de tanto ver murciélagos alguno le pegó la rabia a uno. Además, no es su culpa, es que no lo dejan trabajar. Pero bueno, lo importante es que se está lanzando independiente, o sea ya no es tan chavista como los otros chavistas, ahora es solo 99% chavista y antes era 100%, ¡qué miedo! Además que gracias a él y su aestethic la gente le está metiendo más al spanglish y ya no dicen la atrocidad de “carrito de comida”, ahora es foodtruck, que tiene más elegancia y no se escucha tan ordinario. Amo la burbuja en la que estoy, yo voto por él si se lanza a presidente fácil”, finalizó Landaeta, quien aún no entiende que los políticos no deben ser idolatrados por hacer el 1% de su trabajo.