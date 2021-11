Tarek asegura al fiscal de la CPI que silla eléctrica en su oficina es para calentar el almuerzo

Este domingo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Kamir Khan, llegó a nuestro país con el objetivo de investigar las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos. Su primera aparición la hizo en la oficina del fiscal general, Tarek William Saab, quien le aseguró que la silla eléctrica que tiene en su despacho es únicamente “para calentar su almuerzo”.

“Yo me considero una persona Eco-Friendly, señor fiscal; por eso prefiero tener una silla eléctrica que un microondas para calentar mis comidas. No solo se calienta más parejo, sino que además me evito un cáncer, que el otro día me llegó una cadena de Whatsapp diciendo que recalentar la comida en microondas puede causarme algún cáncer. Me costó mucho convencerlo de que esa silla no la saqué de El Helicoide, jajajaja. No sé de dónde habrá sacado eso”, fueron palabras de Tarek William Saab, que mientras se tocaba de forma nerviosa el pelo, agregó: “Aquí traje varios tuppers, uno trae brócoli con ajito, aceite de oliva y mantequilla clarificada, usted sabe, para bajar las calorías. Traje otro con pollo sazonado con lágrimas del occidente del país, todo muy sano, la verdad. Le recomiendo con los ojos cerrados usar este electrodoméstico un poco ortodoxo, no se va a arrepentir; además, hace unos masajes y unas cosquillas bien sabrosas. Yo no la he usado, pero tengo varios testimonios de opositores que se han sentado aquí y al pararse quedan como otras personas… literalmente”, finalizó Saab mientras mandaba a tapar El Helicoide con una sábana gigante para que Kamir Khan no lo viera.