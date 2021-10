Chamo que emigró hoy ya está más hermoso que ayer

Este viernes, el joven Claudio Martínez, residente de Trujillo, logró emigrar a España —luego les pasamos el dato de cómo lo hizo—. Minutos después de irse de Venezuela, ya se podían observar los cambios inmediatos que la emigración ocasionó en Martínez: sus ojos se veían más brillosos, su pelo creció 4 centímetros sin horquetillas y su cutis ya estaba mejor que el de Bella Hadid.

Enviamos nuestro pasante subpagado a conversar con Martínez —por Zoom, obviamente, porque todavía no tiene para pagar la cita del pasaporte—. Ahí nos habló un poco sobre el repentino efecto que el viaje tuvo sobre su cuerpo: “Cuando llegué todo mi cuerpo empezó a cambiar, el glow up fue de inmediato; hasta me escribió mi ex preguntándome cómo estaba todo. Me sorprendí porque aquí hay agua 24 horas, aunque alguien me dijo que no la usara tanto porque la factura me va a llegar pidiéndome un riñón. No entendí mucho, pero bueno, eso no es lo importante; lo importante es que en un mes seguro estaré más rico que Jason Mamón. ¿O era Momoa? Bueno, eso”, finalizó Martínez, o creemos que finalizó, porque justo en ese momento se nos cortó la llamada por el mal internet del pasante.