Chamo que tiene 6 meses con ropa lista en la maleta ya se le venció el pasaporte

Eduardo Mijares estaba listo para emigrar a Santiago de Chile, cuando de repente la pandemia obligó al gobierno a cerrar sus fronteras a todo aquel que no fuera miembro de su gabinete. Negándose a sacar su ropa de su maleta, ya que según él la cuarentena “no son más de 40 días”, Mijares vivió entre la cola para bajar a Maiquetía y su casa por 6 meses, usando las mismas 10 camisas que su mamá le prohibió llevarse a Chile. Ahora que el aeropuerto internacional se prepara para abrir sus puertas, Mijares descubrió que su pasaporte acaba de vencerse.

Mijares, quien no pudo levantar la mirada durante la entrevista de la rabia que cargaba, nos contó entre lágrimas: “Verga, pana, no puede ser, ¡maldita sea! No entiendo porque este país no me quiere dejar ir. ¡ME QUIERO IR! Pasé como 8 noches en el aeropuerto para ver si por piedad me coleaban en algún vuelo y nada. 8 días bajando a Maiquetía, para regresar con el rabo entre las patas (y calándome aquella cola). Mis panas me decían ‘Eduardo, pana, ya déjalo así, no te vas a ir’ pero tú sabes como soy yo, yo no me rindo. Pero tenía demasiada fe y nunca saqué la ropa de mi maleta. Ahí está, intacta. Con unos kilitos de Harina PAN y todo, que seguro ya deben tener hasta bichitos. ¿Y todo eso para qué? Ya se me venció la prórroga y el Saime está cerradísimo, no hay gestores, no hay nada. No joda, verga, lo único que quería era irme de este país y ahora estoy encerrado. Había practicado el acento y todo, cachái po”, finalizó Mijares, quien luego volvió con su novia con la que había terminado porque iba a emigrar.