Se descubre que oro venezolano le lloró a la jueza para que no lo deportaran

La semana pasada, el máximo mandatario y responsable de que las pocetas de Miraflores sigan tapadas, Nicolás Maduro, pidió acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Extraoficialmente se supo que en los juicios, el oro lloró en su participación en el estrado y pidió que por favor no lo deportaran a Venezuela.

“En vista de que el oro se siente más cómodo aquí que en Venezuela, consideraremos estudiar mejor el caso”, fue parte de la declaración de la jueza Olivia Smith. “No creo que darle el oro a Venezuela sea buena idea, ¿para qué? ¿para que construyan otro Cacique gigante de dudosa procedencia y sin sentido en la autopista? No, el oro se queda aquí con nosotros que ya hasta se le olvidó qué es un Bolívar. El no necesita ese trauma de nuevo en su vida, después de mucha terapia y libras esterlinas, finalmente el oro se siente en su mejor estado mental, no lo pidan más que no se los daremos, a menos que me lo pida Edgar Ramírez, ahí sí lo pensaré”, finalizó Smith mientras le daba un Alpram al oro venezolano para que se calmara.