Funcionarios retienen caravana de María Corina, no vaya a ser que el jefe les quite el sueldo de $3 mensuales

Este sábado, efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana, cumpliendo con sus labores de proteger al pueblo ante la amenaza de un cambio de gobierno, detuvo la caravana de la líder de la oposición, María Corina Machado, bajo la excusa de “cumplir órdenes”, no vaya a ser que el jefe les quite el lujoso sueldo de 3$ mensuales.

A través de videos en redes sociales, ciudadanos que acompañaban la caravana mostraron el momento en que el sargento primero Oswaldo Freitez Tamayo explicó los motivos detrás de la detención: “Esta caravana opositora imperialista se encuentra inmovilizada por tiempo indefinido porque nosotros simple y llanamente nos encontramos siguiendo órdenes en lo que sería el respectivo cumplimiento de nuestras funciones como tal, no vaya a ser que nuestro jefe se moleste por no haber retenido a estos sospechosos automóviles. No estamos irrespetando ninguna ley ni haciendo nada ilegal, aunque decirlo en voz alta suena que si lo estuviéramos haciendo, pero eso es completamente falso. El vende patria que lo repita lo mandamos a lo que te vendría siendo la unidad de detención del tipo calabozo. Ahora, por favor me colaboran con todos los artículos del tipo alimenticio golpista que tengan en su burguesa posesión porque a partir de ahora encuentran retenidos de manera permanente hasta que entren a mi sistema digestivo”, aseguró Tamayo al momento de pedir los papeles de las blusas blancas de María Corina.