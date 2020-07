MP abre investigación a empresa por intentar hacer dinero

El mundo entero se encuentra en una de las peores recesiones de la historia a raíz del COVID-19, una pandemia que tiene tanto a personas como empresas luchando a brazo partido para mantenerse a flote. Sin embargo, hoy el Ministerio Público anunció que abrirá una investigación a cualquier empresa venezolana que intente hacer dinero, sobre todo si dicho dinero no termina siendo compartido con alguna autoridad gubernamental.

El fiscal general Tarek William Saab, habló más sobre la investigación habló más sobre la investigación que recién comienza y que evitará que por los próximos 17 meses se indague sobre cosas realmente importantes, como la corrupción, la respuesta del gobierno ante la pandemia o qué pasó con Eladio Lárez: “Lo que más quiero saber con esta indagación es entender qué les pasó por la mente, poniendo los precios que a ellos les parece, sin tomar en cuenta al pueblo o a mí. Eso es lo que más me duele. Escuchen una cosa, así no funciona el libre mercado, vale. Bueno, sí, pero aquí no, aquí no hay de eso, entonces no lo permitiremos. ¿Cómo se le ocurre a esta compañía querer hacer plata? ¿Están locos? ¡Y ahora menos que nunca! No, no, no. Yo te digo de verdad, la gente se volvió loca, les pegó la encerrona. Aquí la única condición válida para poder generar ingresos es involucrándome a mí o a alguien más de igual importancia. Claro, por temas de transparencia solamente. Si no, no. Por eso abrimos esta investigación, para ver qué se creen estos locos, y que ‘queremos dinero’. ¡Qué ilusos!”, concluyó Saab, quien luego ordenó por teléfono un almuerzo de poke y pidiendo el más caro, ‘no importa lo que cueste’.