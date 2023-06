Mamá agradece que hija salió del closet porque ahora tiene más espacio para guardar peroles

Lo que algunos calificarían como un hecho histórico ocurrió esta tarde en la ciudad de Caracas, cuando la señora Gladys Oropeza de 49 años, recibió la noticia de que una de sus hijas habría salido del closet y se declaró lesbiana. A pesar de los tantos prejuicios homofóbicos de su pasado, la señora Gladys los dejó atrás y fácilmente aceptó la orientación sexual de su hija para abrazar el beneficio de tener más espacio en el closet para guardar todos sus peroles, macundales y cosas que seguramente no va a necesitar en el futuro, pero que desea conservar.

Nuestro pasante subpagado, quién se rebusca como vigilante de edificio, pudo recoger las declaraciones de la señora Oropeza: “Bueno, yo siempre supe que mi hija era distinta, porque tú sabes que uno como madre siempre siente y sabe cómo son sus hijos. Pero realmente mi sospecha más grande fue cuando emigró para Argentina con su mejor amiga que dormía todos los fines de semana con ella. A las dos semanas me dijo que se iba a casar, lo que confirmó mi presentimiento. Yo siempre fui de las que decían que prefería un hijo malandro que homosexual, pero la verdad es que con los años me he dado cuenta que tener un hijo malandro debe ser una pesadilla, tener que irlo a visitar a cada rato en Tocorón. En cambio con mi Camila hermosa nos llevamos muy bien, le agradezco mucho por salir del closet ya que por fin tengo el espacio necesario para guardar todos mis outfits de cuando era joven, las cacerolas que dañé en el 2012 y mi hermoso juego de porcelana para la visita”, concluyó la señora Oropeza, quien en apoyo a su hija ahora viste camisas de cuadros y Converse.