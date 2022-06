Muerte de abuelo sin terrenos deja a familia peleando por herencia de 3 libros de bachillerato

En horas de la mañana de este miércoles, el señor Alfredo Guerra dejó de respirar por causas naturales —o al menos eso dice la familia—. Su muerte deja un vacío en todos sus seres queridos, sobre todo en sus hijos, quienes se dieron cuenta que la única herencia que dejó el señor fue 3 libros de bachillerato que ni siquiera eran de marca Santillana.

No sabemos si fue por la esperanza de cobrar algo de herencia también, o la posibilidad de sacar un almuerzo gratis; pero lo cierto es que nuestro pasante subpagado se ofreció de voluntario para ir a la funeraria a conversar con los hijos del difunto. Clara Guerra, uno de sus hijos, comentó entre lágrimas lo siguiente: “No puedo creer que mi papá nos haya dejado así, sin nada. En noviembre se murió la señora Migdalia, la del 8-C, y le dejó a los hijos unos terrenitos; en Cúa, sí, yo sé, pero terrenitos al fin. ¿Qué nos dejó papá? ¡3 libros de bachillerato! Eso fue todo. Y te digo, yo voy a pelear por esos 3 libros porque mis chamos todavía pueden usarlos, Mati va a pasar a bachillerato el año que viene; bueno, si es que quedan maestros en el país. Mis hermanos mayores quieren los libros nada más para tenerlos y no darles uso, uno de ellos quiere dizque cambiarlo por una escoba, ¡no te digo yo! No le dan valor a nada, pero yo sí voy a cuidar esos libros como lo hizo mi padre, mañana contrato el mejor abogado”, finalizó Clara, que realmente no necesita los libros pero los quiere porque odia a sus hermanos.