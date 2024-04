VTV – En un acto de protesta en contra de las agresivas sanciones internacionales que bloquean la entrada del Dom Perignon del pueblo, del polvo rosado que irrita la nariz y de medicinas, un grupo de valientes testaferros al servicio de la patria protestaron este pasado fin de semana en el marco del festival de música, pádel y prepagos, Dracufest. En lugar de las pancartas y papagayos tradicionales, los manifestantes optaron por escribir “NO + SANCIONES”, con sus modestos Ferraris, Lamborghinis y Araucas que formaron la frase con la que intentan combatir a los perversos Estados Unidos y sus amigos en el mundo.

Vicente Miguel Vicentini Miguelini, líder de los testaferros patriotas que protestó poniendo no solo uno, sino tres de sus humildes vehículos deportivos, habló a las cámaras de poca definición de VTV para seguir luchando en contra de las sanciones que no dejan que la carne Wagyu se siga sirviendo en los hogares de los ministros: “El mensaje es claro mi hermano, ¡estamos hartos de las sanciones criminales y no tenemos miedo de usar nuestros Ferraris para demostrarlo! Hago un llamado a la reflexión: ¿Cristo hubiese dejado que nosotros los testaferros del país manejaramos Ferraris? ¡Ni de vaina! Ya esto es para que estuviese lleno de Bugattis y de Paganis, no de unos piches Ferraris del 2022. Necesitamos que levanten todas y cada una de las sanciones que están aplastando la economía de nuestro país, ¿cómo es posible que todos los meses suba el kilo de beluga a unos precios que ni Delcy se puede permitir? Pido clemencia para nosotros los seres humanos venezolanos, porque además nos obligan a tener que pasar nuestra semana santa en Puerto Cabello cuando pudiéramos estar en Saint-Tropez, Mallorca o Bali. Esto es una vaina totalmente inhumana”, aseguró Vicentini minutos antes de pedirle a todos los manifestantes que quemaran su estatua de Mickey Mouse tamaño real en protesta a la administración de Joe Biden.