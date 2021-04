En vista de que la de 2021 será la segunda Semana Santa que los venezolanos pasaremos en cuarentena, Gustavo Rivero, jefe de El Griffin Creativo, una agencia publicitaria en Caracas, obligó a todos sus empleados a trabajar durante los días feriados, afirmando que «igual no tienen más nada que hacer», declaración que es totalmente cierta.

A través de una llamada de Zoom, Rivero nos contó más sobre la obligación laboral de sus empleados desde su cabaña en Canaima donde pasa unos días tranquilos con su familia: «¿Qué más van a hacer? ¿Ir a la playa? ¿Irse a Miami? ¿Descansar? ¡Eso era en otra época! Eso lo entendía en 2019; pero ajá, ¿a dónde van a ir si no hay paso fuera de la ciudad? ¡Incluso dentro de la ciudad no hay paso! De verdad no tienen más nada que hacer, no tienen razón para no trabajar. Tampoco es que pueden ir a cada rato a casa un pana a beber o una parrillita porque todo el mundo está enfermo. ¿Ves? ¡No hay excusas! Lo único que pueden hacer es quedarse en casa trabajando. ¿Tu crees que yo no sé que ven Netflix en horario de oficina? Van a estar haciendo lo mismo de siempre y además les van a caer unos rialitos más. Que no me vengan a decir que soy un mal jefe», concluyó Rivero, quien fue seleccionado por el 98,7% de los empleados de su agencia para ser el Judas que quemen este año.

Quisimos consultar la opinión de Francisco Salgado, pasante subpagado del Griffin Creativo y uno de los afectados por la medida de Rivero. “¿Trabajar? ¿En Semana Santa? Igual me tocaba. Porque los últimos 6 meses los he usado para ver series, y tengo un deadline para el lunes después de Semana Santa. Pero igual no podemos hacer nada, así que me imagino que es un planzazo” dijo un resignado Salgado mientras se derramaba encima un café hecho por él mismo para no perder la costumbre.